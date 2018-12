La frontiera moldo-română vor activa echipe mixte de patrulare

12:30

Domnule președinte, stimați deputați, Suntem astăzi aici cu tot cabinetul de miniștri ca să vorbim despre activitatea Guvernului în acest an, dar și în toată perioada de guvernare. Ca orice om, avem realizări și restanțe și considerăm că este corect, la final de an și de mandat, să facem evaluarea, astfel încât cetățenii să ne poată judeca. O să încercăm astăzi să facem o retrospectivă a tot ceea ce am făcut, pe scurt, bineînțeles, ca să înțelegem încotro mergem. Cred că este corect astăzi, în fața dvs și a întregii țări, să explic care a fost logica după care ne-am condus în toată această perioadă și felul în care am acționat, ca să fim înțeleși și să înțelegem de ce pe unele domenii nu ne-am mișcat la fel de repede cum ne-am fi dorit. Când am preluat conducerea Guvernului, la începutul anului 2016, am constatat că, din păcate, pe unele domenii s-a acționat haotic, sporadic și fără viziune. Prețul pentru reformele de suprafață era inechitatea la salarii și pensii, lipsa locurilor de muncă, plecarea oamenilor peste hotare, drumurile stricate, serviciile medicale de proastă calitate, un sistem instituțional greoi și ineficient, un mediu de afaceri sufocat de abuzurile unor funcționari și, poate cel mai grav, un sistem bancar aflat în colaps, care amenința să afecteze pe termen lung stabilitatea economică a țării noastre. Am decis astfel să acționăm prin reforme profunde care regândesc în totalitate anumite sisteme. Eram conștienți că, din punct de vedere politic, acestea nu aduc dividende imediate și trezesc rezistență în sistem. Cu toate acestea, ne-am dorit să punem un fundament trainic, pentru că ne dorim o construcție care să dureze. Astfel, anul 2016 a fost anul în care am ieșit din criză și am stabilizat economic țara, în 2017 am făcut reforme, am făcut ordine și am adus echitate în anumite domenii. Aceste eforturi ne-au permis anul acesta, în 2018, să începem să construim, să majorăm pensii și salarii, să construim Drumuri Bune, să cumpărăm ambulanțe și să-i ajutăm pe tineri să-și cumpere Prima Casă. În 2019 lucrurile bune trebuie să continue. STABILIZAREA SECTORULUI BANCAR În 2016, în primul rând, ne-am concentrat să oprim căderea sectorului bancar, să-l stabilizăm și să-l întărim în așa fel încât el să nu mai aibă vulnerabilități. Am făcut ordine în acest sector, am fortificat Banca Națională și astăzi pot spune că avem un sistem bancar sănătos și că fraude bancare ca cele din anii trecuți nu se mai pot produce în Republica Moldova. Ca rezultat, avem venirea pe piața de la noi a unor investitori strategici, mă refer la Banca Transilvania și BERD, care au intrat în acționariatul unor bănci de la noi. Prețurile nu mai cresc așa ca acum 3 ani. Ritmul de creștere a prețurilor a scăzut de la peste 14% în 2016 la puțin peste 1% acum. Dacă în 2016 ne gândeam cum să plătim pensii și salarii, iar statul se împrumuta pentru aceasta pe piața internă cu 26%, acum am ajuns la puțin peste 4%. REFORMA GUVERNULUI Am început să facem ordine de la noi, pentru că, știm cu toții, peștele de la cap se strică. Dacă nu avem o administrație eficientă, nu are cine să gândească politici bune pentru oameni. Am făcut reforma Guvernului. Am tăiat numărul ministerelor de la 16 la 9, iar numărul angajaților din ministere s-a redus în jumătate. Am făcut economii de peste 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că salariile angajaților au crescut în medie cu 81%, de la 7 mii de lei la peste 12 mii. REFORME PENTRU BUSINESS Practic în fiecare raion oamenii ne spun că se confruntă cu lipsa locurilor de muncă. În același timp, nu statul însă este cel care creează locuri de muncă, ci businessul, oamenii de afaceri. Iată de ce atunci când am venit la putere ne-am declarat un guvern pro-business, iar prima mea decizie în calitate de prim-ministru a fost să punem moratoriu la controale și să oprim hărțuirea oamenilor de afaceri de către organele de control, numărul cărora a scăzut de la 60 la 13. Am redus numărul actelor permisive de 5 ori, de la peste 400 la 150, ceea ce a adus economii pentru business de 200 milioane de lei anual. Alte 60 de milioane de lei vor fi economisite pentru că oamenii de afaceri pot solicita peste 50 din cele 150 de acte permisive la Ghișeul unic. Până la 1 aprilie toate actele vor putea fi solicitate online. Numărul celor care primesc salarii în plic a scăzut în jumătate, așa cum arată măsurările într-un singur an. Am lansat reforma fiscală, am redus impozitul pe venit până la 12%, am micșorat TVA-ul pentru industria HORECA și am redus presiunea pe business din partea organelor de forță. Avem un impozit unic în domeniul IT și mă bucur că avem 320 de rezidenți în parcul IT. Am alocat aproape 1 miliard de lei pentru subvenții în agricultură și 45 de milioane pentru subvenții în avans acordate tinerilor și femeilor care doresc să pornească o afacere în agricultură. Toate acestea au adus rezultate, care ne-au făcut să înțelegem că mergem pe drumul cel bun. Sunt cifre care nu mint și vorbesc în locul nostru. Cred că de aceasta cei din opoziție au plecat astăzi din această sală, pentru că nu am venit cu multe vorbe dar cred că cifrele predomină în acest raport. După declin economic în 2015, avem 3 ani la rând o creștere economică constantă, 4,5% în 2017, iar anul acesta 5,2% în trimestrul doi. Motoarele economiei au pornit și capătă turații. Doar în prima jumătate a anului exporturile au crescut cu 30%, până la 1,5 miliarde de dolari. 70 procente dintre acestea merg în Uniunea Europeană. Doar în Zonele Economice Libere avem în ultimii 3 ani investiții de 160 milioane de dolari și 7500 locuri de muncă nou create, de două ori mai mult decât până în 2016. În doar jumătate de an în economia țării au fost făcute investiții străine directe în valoare de cca 130 de milioane de dolari, cu 43 de milioane mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Datele statistice ne spun că în 3 ani am creat 170 de mii de locuri de muncă. Pentru că am făcut ordine la Vamă și la Fisc, am redus din economia tenebră și am făcut reforme pentru mediul de afaceri, în primele 11 luni ale anului am încasat cu peste 2 miliarde mai mult decât ne-am prognozat. În comparație cu anul trecut, în 2018 avem venituri cu aproape 5 miliarde de lei mai mari. REFORMA PENSIILOR Toate aceste rezultate ne-au permis să avem grijă de oameni și să mărim alocații sociale, salarii și pensii. Am lansat reforma pensiilor și am făcut ordine în acest sistem. Am înlăturat o nedreptate care li se făcuse tuturor celor care au ieșit la pensie după 1999. Am corectat această greșeală și am pus bazele unui sistem corect și echitabil, un sistem în care nu există privilegii pentru miniștri, deputați și alți funcționari. Am introdus o nouă formulă de calcul, iar cei care au ieșit la pensie în baza acesteia au o pensie cu o treime mai mare decât ar fi avut în baza vechiului sistem. Pentru prima dată, pensia medie a depășit minimul de existență pentru pensionari. În 3 ani pensia medie a crescut cu 47%, iar de la 1 ianuarie cei care au pensii sub minimul de existență vor avea parte de majorări de 10%. Tot cei care primesc sub 2000 de lei au început deja să primească un ajutor de sărbători în valoare de 600 de lei. De la anul vor fi recalculate pensiile pentru cei care muncesc după pensionare, iar apoi urmează indexarea, de la 1 aprilie, așa că pentru unii alocațiile chiar se vor dubla. ALOCAȚII SOCIALE Am încercat să avem grijă și de alte categorii de populație. Am majorat alocațiile lunare pentru deportați de la 100 la 500 de lei, iar ajutorul material unic – de la 700 la 1000 de lei. Aceștia au dreptul la examene medicale profilactice gratuite la Spitalul Cancelariei de Stat și reduceri la sanatoriu. Pentru familiile cu copii, am majorat îndemnizațiile unice la nașterea copilului de la 3000 de lei aproape de 2 ori. Totodată, doar în luna decembrie 3000 de mămici vor primi gratuit cutii cu lucruri necesare pentru nou născuți în cadrul Programului Guvernamental O nouă viață. REFORMA SALARIILOR Am făcut ordine și în sistemul de salarizare, unde exista haos și inechitate. Acum vom avea un sistem unitar, echilibrat și corect. Toți angajații din sectorul bugetar vor primi salarii mai mari. Nimeni nu va mai ridica salarii mai mici de 2000 de lei. Reducem diferențele între salariați, ceea ce înseamnă că șefii nu vor avea salarii de 33 de ori mai mari decât angajații, acest raport ajunge acum la maxim 15. O dădacă va ridica 3000 de lei, ceea ce deși pare puțin, este de 2 ori mai mult decât acum. O educatoare la grădiniță va avea 5000 de lei, față de 3000 acum, iar un contabil va ajunge la 6000 de la 3000. Angajații care lucrează în primării pe domeniul culturii vor ridica salarii cu 80% mai mari. Salariul mediu pe economie a crescut în 3 ani cu 40%, iar după reforma salariilor acesta va fi cu 50% mai mare decât acum 3 ani. EDUCAȚIE Vor avea de câștigat mult și profesorii. În 3 ani de guvernare salariile acestora au crescut cu aproape 40%, iar după reforma salariilor profesorii vor avea salarii cu 84% mai mari decât acum 3 ani. Am majorat și îndemnizațiile pentru tinerii pedagogi de la 45 la 120 de mii de lei. Vom oferi câte 2000 de lei profesorilor pentru materiale didactice. Din 2012 până în 2015 alocația per elev pentru alimentație în școli a crescut cu... doar 50 bani. În 3 ani de guvernare, am majorat această sumă de 7 ori mai mult decât s-a făcut în acea perioadă. Cu ajutorul României am renovat peste 900 de grădinițe. MEDICINĂ Am majorat salariile și pentru medici, și în 2016, dar și odată cu reforma salariilor. Unii vor primi chiar salarii de două ori mai mari. Un medic care muncește la Agenția medicamentului de exemplu, va primi peste 10 mii de lei, față de 6000 cât primește acum. Am lansat reforma asistenței medicale primare, ca să aducem medici de familie în fiecare dintre cele 380 de localități unde nu există medici. Până atunci, am pornit campania Un doctor pentru tine, în cadrul căreia peste 30 de mii de persoane au fost examinate gratuit. Vorbim de echipe mixte de specialiști, screening pulmonar, controale stomatologice pentru copii și mamografii. Am cumpărat anul acesta 110 ambulanțe noi, iar altele 170 urmează să fie procurate în 2019. INFRASTRUCTURĂ Desigur, că pentru toate acestea avem nevoie și de infrastructură. Noile ambulanțe vor merge pe Drumuri bune, un proiect pe care l-am lansat anul acesta. Înainte ca noi să venim la putere, 7 ani s-au reparat mai puțin de 1000 km de drum sau câte 140 de km pe an. Anul acesta vorbim de 1600 de kilometri de drum, aproape 2 miliarde de lei investiți și peste 1000 de localități care au beneficiat de acest proiect. Pentru 2019 avem planificați alți 2600 de kilometri care vor intra în reparații. Lucrăm și la infrastructura de apă și canalizare. În ultimii doi ani, peste 106 mii de beneficiari au fost conectați la rețeaua de apă, ceea ce înseamnă 53 de mii pe an, de 7 ori mai mult decât pe timpul guvernărilor anterioare. Pentru 2019 ne propunem un obiectiv de 2 ori mai serios: 100 de mii de oameni conectați. PROGRAME PENTRU TINERI Desigur că o problemă foarte mare și sensibilă în țara noastră este faptul că oamenii pleacă peste hotare. Este adevărat că această problemă nu a apărut acum 3 ani. Oamenii pleacă de peste 20 de ani. Sigur că ne-am preocupat de acest subiect și ne-am întrebat ce trebuie să facem ca oamenii să nu mai plece din țară, iar cei care au plecat să ia în calcul să revină acasă. Acum 3 ani datele ne arătau că unul dintre motivele principale pentru care tinerii emigrează este incapacitatea de a-și procura o locuință. Iată de ce am lansat un program de care personal sunt mândru: Programul Prima Casă. Zilele trecute am ajuns la 1000 de beneficiari, 1000 de familii care au ales să rămână acasă. Iar pentru anul viitor am planificat deja alte 3000 de locuințe, 3000 de tineri. Avem și alte programe atractive pentru cei care vor să revină acasă: PARE 1+1, DAR 1+3 lansat de BRD, dar și programul START pentru tineri, în valoare de 60 milioane de lei. Am văzut și rezultatele. Numărul șomerilor a scăzut de la 55 de mii de persoane în 2016 la peste 40 de mii anul acesta. Numărul celor care aleg să emigreze este în scădere de câțiva ani, iar în 2017 a ajuns la un minimum istoric – 1 702 cetățeni, care au notificat autoritățile despre intenția de a emigra. Acesta este primul an după 1995 când din țară au plecat mai puțin de 2000 de cetățeni. SECURITATE Vrem ca cetățenii noștri să se simtă în siguranță aici, acasă, în Moldova. Iată de ce pășim sigur spre securitate și independență energetică. Gazoductul Ungheni-Chișinău este o prioritate pentru acest Guvern și am încredere că până la sfârșitul anului 2019 această conductă va putea asigura țara noastră cu necesarul de gaze naturale. Pe interconectarea de energie electrică sperăm să fim gata în 2-3 ani. Pentru securitate și apărare, am lansat programul Armata profesionistă și am decis ca serviciul militar să nu mai fie obligatoriu, astfel încât să avem militari bine pregătiți și instruiți. Am făcut pași importanți și la securitatea frontierelor. Purtăm deja discuții cu Guvernul de la București, astfel încât să lansăm patrularea comună la frontiera moldo-română. Mai important însă: pe durata mandatului acestui Guvern, pentru prima dată de la 1992, autoritățile de la Chișinău pot controla integral frontiera țării, inclusiv pe segmentul transnistrean, o realizare pe care o considerăm crucială, obținută cu ajutorul colegilor de la Kiev, cu care asigurăm controlul comun la frontieră. REGLEMENTAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN Cu ajutorul și susținerea partenerilor si autorităților ucrainene am obținut progrese importante și pe dimensiunea transnistreană. Anul acesta am cerut clar, repetat, de la tribuna ONU, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării noastre. Am alocat 15 milioane de lei pentru dezvoltarea școlilor și infrastructurii în regiunea transnistreană, inclusiv câte 100 de mii de lei pentru cele 8 școli cu predare în limba română. POLITICĂ EXTERNĂ În continuare, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană rămâne cartea noastră de căpătâi, iar aderarea la Uniunea Europeană – singurul nostru plan, singura noastră opțiune. Am spus asta de nenumărate ori și sunt ferm convins că nu există alte direcții de urmat. Vrem însă să construim, împreună cu țările membre, nu doar partide europene, ci, mai degrabă, o țară europeană, aici, acasă, cu nivel de trai european și cetățeni europeni. Avem relații excelente cu vecinii noștri de la București și Kiev. Recent am discutat, în cadrul unei ședințe comune de guverne, cu executivul de la București despre proiectele comune de interconectare a infrastructurii și ne-am angajat să creăm un spațiu comun și strâns interconectat în ceea ce privește infrastructura de comunicații, transport, energie, securitate, educație, mediu, cultură. JUSTIȚIE Stimați deputați, avem, desigur, și domenii în care ne-am fi dorit să ne mișcăm mai repede. În domeniul justiție și anticorupție, am aprobat o serie de legi importante: Legea Procuraturii, Legea integrității, Strategia națională de integritate și anticorupție, Legea cu privire la ANI, Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, mica reformă în justiție. Toate aceste acțiuni, coordonate cu partenerii de dezvoltare, ne-au permis să urcăm 4 poziții în clasamentul privind Indicele Integrității Publice și să îmbunătățim în sondaje percepția privind justiția. Cu toate acestea, recentele evoluții ne-au arătat că acesta este un domeniu la care mai avem de muncit încă mult. Urmează să facem analize serioase împreună cu partenerii de dezvoltare și experții din domeniu pentru a înțelege de ce toate modificările legislative importante pe care le-am făcut nu au încă efectul așteptat, pentru a vedea cum putem eficientiza modul lor de implementare, așa încât să avem progrese vizibile și pe aceste domenii. Este important de precizat că noi în 3 ani am votat și implementat un set de modificări legislative fără precedent în guvernările anterioare, deci voința politică pentru a face schimbări există, însă va trebui ca în perioada următoare să vedem cum facem ca efectele acestor modificări să producă rezultate mai importante. De asemenea, o zonă în care eu cred că este nevoie de mai multă muncă este cea care ține de o importantă schimbare de mentalitate și de atitudine, atât în rândul funcționarilor din instituții, cât și în rândul cetățenilor, ca să înțelegem cu toții că nimeni nu ne va rezolva problemele și nu va munci în locul nostru decât noi înșine. De fiecare dintre cetățeni depinde felul în care va arăta această țară. Stimați deputați, Aceste rezultate, aceste cifre au fost posibile inclusiv cu aportul dvs. Și vreau să mulțumesc pentru colaborarea bună dintre Guvern și Parlament. Am fost timp de mai mulți ani ministru, apoi am venit în funcția de prim ministru, dar vreau să vă spun cu toată sinceritatea că dacă ar fi să iau perioada 2009-2018, acești ultimi trei ani au fost caracterizați de cea mai eficientă colaborare între legislativ și executiv, ceea ce a și permis votarea în regim de urgență a unor legi vitale pentru stabilizarea țării și dezvoltarea ei. Vreau să mulțumesc colegilor din majoritatea parlamentara pentru modul profesionist în care au muncit și pentru înțelegerea manifestată față de cerințele uneori complicate din partea Guvernului. Mulțumesc colegilor din PDM, partenerilor din PPEM, dar și foștilor parteneri din PL, cu care am lucrat o perioadă în această guvernare. Vreau să mulțumesc și opoziției pentru că, dincolo de anumite patimi politice care au existat uneori în evaluarea subiectivă a activității Guvernului, atitudinea colegilor din opoziție nu a fost una care să genereze piedici activității executivului, nu ne-ați făcut viața mai grea decât și așa era din cauza reformelor pe care a trebuit să le facem. Vreau de asemenea să adresez mulțumiri partenerilor externi, am avut o colaborare extraordinară cu FMI, una din care vă mărturisesc că am învățat multe lucruri importante, am avut o colaborare foarte bună și cu partenerii din SUA și partenerii din UE și sunt sigur că ea va deveni și mai dinamică după ce trec alegerile din Republica Moldova și din Parlamentul European, de asemenea am colaborat eficient cu Banca Mondială și alți parteneri de dezvoltare, dar și cu reprezentanții corpului diplomatic. Tuturor vreau să le transmit recunoștința noastră pentru ajutorul pe care îl acordă cetățenilor Republicii Moldova. Există însă cineva către care se îndreaptă în mod primordial recunoștința noastră, sunt acei oameni care au suportat cel mai dur reformele din acești ani și care au avut răbdarea și înțelegerea necesare pentru a ne lăsa să muncim în folosul lor. Ei sunt cetățenii Republicii Moldova, sunt cei față de care guvernarea a ținut în mod special să-și respecte angajamentul de a începe să le facă viața mai bună. Majorările și pensiile în valori fără precedent sunt doar un prim pas prin care cetățenii încep să primească beneficiile meritate după progresele economice pe care le-am înregistrat. Am construit așa lucrurile în ultimii ani încât acest proces de îmbunătățire a oamenilor pe care l-am început ar trebuie să fie ireversibil, dacă țara va fi condusă de o guvernare cu oamenii care știu să obțină progres economic. Dacă toate guvernările anterioare ar fi reparat câte 1600 de km de drum pe an, ar fi ajutat cel puțin 1000 de familii să-și cumpere o casă, ar fi majorat pensiile cu până 40% și alocațiile pentru hrana elevilor de 7 ori să majorezesalariile cu 50%, așa cum am făcut noi, astăzi Republica Moldova ar fi arătat altfel. Dar important este să continuam să mergem pe drumul cel bun, pe care ne-am pornit. Vă mulțumesc pentru atenție.