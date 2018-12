Primăria anunță că pe ruta de troleibuz nr. 24 vor fi lansate noi unități de transport

09:20

„PL a contribuit la unitatea opoziției, am demonstrat încă o dată buna noastră credință, însă aceasta nu a fost apreciată. Dumnezeu ne este martor, noi am mers sincer cu ACUM, dar ni s-a trântit ușa în față, am fost mințiți și trădați. Nu am fost lăsați nici măcar să participăm la „concursul meritocrației” anunțat tot […]