PRIMA ÎNTÂLNIRE a lui Marius cu Moș Crăciun! Mariana Mihăilă: „Trăgea de sac, se enerva…” FOTO//

12:40

Interpretul Eugen Doibani, alias Natan, și-a îndeplinit o dorință „muzicală”, așa că, mâine, lansează o piesă specială de Crăciun, informează SHOK.md. „E rămasă doar o zi până la Crăciun și , așa cum nu am avut niciodată o piesă de Crăciun , am creat-o anul ăsta , după ce am primit un text genial al multstimatei […]