VIDEO// CARE este originea plăcii Ouija

15:00

Dorin Chirtoacă a declarat că ar dori să afle și opinia cetățenilor cum de făcut în această situație. „Am chemat la unitate în cadrul partidului, am ajuns să nu vorbesc chiar cu dl. Ghimpu. Nu vorbesc cu el de o lună. Doar în cadrul ședințelor PL, în doi nu ne vedem niciodată în sânul familiei, pentru că avem puncte de vedere diferite. Respect un alt punct de vedere, dar nu dau înapoi de la poziția care e necesară pentru unitatea opoziției. Am promovat acel compromis în cadrul partidului. Am ajuns pe 17 decembrie să ne întâlnim cu PLDM, PAS și PDA, le-am comuniat că vom avea o listă de candidați și le-am comunicat că sunținem acel compromis pe care l-am atins. Au fost de acord, nu au avut nici o obiecție. Am fixat împreună termenul de 21 decembrie pentru depunerea listei de candidați. Am depus 7 candidați. Din 17 până pe 21 decembrie nimeni nu a spus nicăieri că există un termen-limită de depunere a dosarelor. Chipurile am întârziat, că sunt depuse dosarele la CEC. Nu există întârziere, acestea sunt pretexte. Au sperat că, după trădărea lui Valeriu Munteanu, o să ne supărăm și nu o să mergem cu blocul ACUM. Noi am făcut cum vor cetățenii, adică unitatea opoziției. Ne ducem oriunde să candidăm, și pe lună și pe marte, dar să fie conform regulilor pe care tot ei le-au elaborat. Nu este târziu pentru că atâta timp cât nu sunt depuse dosare la CEC, nu poate fi târziu. Noi vom contiua să înfruntăm toate problemele”, a punctat Chirtoacă.