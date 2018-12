Cutremur puternic în Sicilia, la mai puțin de două zile de la erupția vulcanului Etna

11:40

Crăciunul i-a adunat împreună pe băieții de la Zebra Show, Banca de Bancuri, All In, Victoria Roșca și Cătălin Lungu. Toți cei care ne-au răsfățat anul împrejur cu parodii Made in Moldova, au realizat un filmuleț împreună, la o grădiniță din Capitală.