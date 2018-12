Într-o țară arabă, Crăciunul a devenit din acest an zi de sărbătoare națională

18:20

Filmul „Elf” a fost votat drept cel mai bun film încă de la lansarea din 2003. Povestea lui Buddy, un elf mai mare care părăsește Polul Nord pentru a-și găsi tatăl a fost preferata fanilor, pelicula în care joacă Will Ferrel, James Caan și Zooey Deschanel încasând de șase ori mai mult decât bugetul de 25 de milioane de lire folosit pentru realizarea filmului, scrie mediafax.ro. Potrivit Ranker, „Elf” a depășit filme celebre precum „The Santa Claus”, „The Polar Express” și „The Nightmare Before C...