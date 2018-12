De astăzi, începe înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

11:30

Cel puţin 168 de persoane au murit, iar alte 745 au fost rănite după ce un val tsunami a lovit duminică dimineaţă zone de coastă din Indonezia, informează Mediafax. Reprezentanţii Agenţiei de Gestionare a Dezastrelor au anunţat că sute de clădiri au fost distruse. Numeroase persoane sunt dispărute după producerea tsunamiului în Strâmtoarea Sunda din […] The post TSUNAMI în Indonezia: Bilanţul a ajuns la 168 de morţi şi 745 de răniţi appeared first on Moldova.org.