Scene emotionante la Aeroportul din Chisinau. Este aglomeratie mare la terminale, asa cum moldovenii plecati peste hotare revin acasa de sarbatori - VIDEO

Pe Gabriela am intalnit-o astazi la aeroport in timp ce isi astepta mama, care este plecata in Italia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md