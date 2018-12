O fostă profesoară de 84 ani din raionul Dondușeni, găsită sugrumată în propria casă

18:00

Câţiva producători de maşini propune o listă cu cele mai ieftine zece maşini de pe piaţă sub 20 de mii de dolari, potrivit hotcars.com: 10. Nissan Versa Seden S Plus (14.130 de dolari) 9. Ford Fiesta S (13.660 de dolari) 8. Chevrolet Spark (13.220 de dolari) 7. Renault Dacia Logan (9.477 de dolari) 6. Fiat […] The post Top cele mai ieftine maşini accesibile publicului larg appeared first on Moldova.org.