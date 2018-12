Chirtoacă după reacția ACUM: După ce v-am demascat, vă dați încet arama pe față

17:00

„-Ce fapte bune ați făcut în acest an? – Am ajutat-o pe mama, pe tata și pe bunei. Dacă nu scriem scrisori, atunci Moșul nu știe ce au dorit copiii de sărbători”. „Ceva simbolic, o cărțulie sau un joc”. „Eu am ajutat, am făcut curățenie. Mașinuță iaca nu vreau, că am acasă o grămadă. Dar […]