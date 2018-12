Al III-lea Război Mondial va începe în 2019? SEMNELE sunt CLARE şi INDICĂ un RĂZBOI NUCLEAR, conform unei secte apocaliptice

17:45

Iată zece dintre celebrităţile care s-au remarcat în acest an: 1 Meghan Markle: După intrarea în familia regală a Marii Britanii în urma căsătoriei din luna mai cu prinţul Harry, actriţa americană a promis să aducă în prim-plan drepturile femeilor. Tototdată, ea a fost văzută în Australia purtând jeanşi „fără sclavie” de la Outland Denim, ceea ce a declanşat o frenezie în rândul admiratorilor săi care s-au grăbit să cumpere aceşti pantaloni. De asemenea, Meghan a colaborat cu supravieţuitorii incendiului de la Grenfell Tower din Londra la realizarea unei cărţi de bucate în scopuri caritabile. 2 Emma Watson: Cunoscută în special datorită interpretării personajului Hermione din seria „Harry Potter”, Watson a promovat în 2018 mişcarea #MeToo donând un milion de lire sterline (1,3 milioane de dolari) pentru un fond care sprijină organizaţiile în scopuri caritabile ce luptă împotriva abuzurilor sexuale. În octombrie, actriţa a publicat o scrisoare deschisă prin care a cerut să se pună capăt legilor restrictive privind avortul din India până în Irlanda. De asemenea, ea a fost fotografiată purtând cercei confecţionaţi din şrapnel şi bombe nedetonate din Laos. 3 David Attenborough: Naturalistul şi prezentatorul nonagenar de documentare despre natură a profitat de anul 2018 şi de discuţiile anuale pe teme climatice din cadrul conferinţei care a avut loc la Katowice, în Polonia, pentru a-i susţine pe tineri şi a vorbi despre necesitatea unor progrese urgente în ceea ce priveşte acţiunile în domeniul climei. 4. Amitabh Bachchan: Actor veteran de la Bollywood, Amitabh Bachchan şi-a cimentat în acest an popularitatea de care se bucură în India după ce a cheltuit peste 40 de milioane de rupii (560.000 dolari) pentru a acoperi împrumuturile fermierilor după o criză în agricultură care i-a lăsat pe mulţi din aceştia în stare de sărăcie extremă. 5. Elton John: Cântăreţul şi compozitorul britanic Elton John, fervent susţinător al drepturilor persoanelor LGBT+, a subliniat în acest an necesitatea îmbunătăţirii accesului persoanelor sărace la tratamente medicale pentru HIV/SIDA el descriind lipsa accesului la astfel de medicamente drept o „ruşine”. 6. Millie Bobby Brown: Vedeta adolescentă din seria de succes Netflix „Stranger Things” a devenit în acest an cel mai tânăr ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF, actriţa angajându-se să sensibilizeze publicul cu privire la drepturile copiilor, la educaţie, sărăcie şi fenomenul de bullying. „Este un vis devenit realitate”, a spus Brown. 7. Michelle Obama: Fosta primă-doamnă a Statelor Unite şi-a promovat la nivel internaţional cartea de memorii şi a vorbit despre drepturile femeilor şi educaţia fetelor. Obama, care a crescut în Chicago într-o familie din clasa muncitoare, a declarat că doreşte să susţină femeile într-un climat politic şi social dificil. 8. David Beckham: Fostul căpitan al naţionalei Angliei s-a alăturat unei campanii de revigorare a luptei globale împotriva malariei, lansată de organizaţia caritabilă Malaria No More UK. Retras din activitatea sportivă, Beckham a apărut într-un clip publicitar în care este înconjurat de ţânţari, realizat pentru a scoate în evidenţă faptul că malaria continua să ucidă aproximativ 445.000 de oameni pe an, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). 9. Cate Blanchett: Actriţa australiană, ambasadoare a bunăvoinţei în cadrul Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite, a luat atitudine în acest an cu privire la criza refugiaţilor Rohingya îndemnând statele să îşi sporească eforturile pentru sprijinirea refugiaţilor care fug în Bangladesh din cauza violenţelor din Myanmar. Blanchett, deţinătoare a două premii Oscar, a avertizat că există o „cursă contra cronometru” pentru protejarea refugiaţilor Rohingya. 10. Prinţesa Beatrice: A opta în linia de succesiune la tronul britanic, prinţesa Beatrice de York, a susţinut în acest an o campanie contra abuzurilor în mediul online şi a fenomenului de cyberbullying, în special la adresa femeilor şi fetelor. Beatrice a luat astfel parte la o mişcare mai amplă împotriva hărţuirii promovată de vedete precum Kendall Jenner şi Cara Delevingne, notează Reuters.