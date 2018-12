Cea mai ascultată piesă de Crăciun. Hit-ul i-a adus interpretei ZECI DE MILIOANE DE DOLARI

"All I want for Christmas is you" este, şi anul aceasta, cea mai ascultată melodie de Crăciun. Hit-ul interpretat de Mariah Carey este pe primul loc, atât în topul celor de la Billboard, cât şi pe Spotify, scrie Digi24.ro. Citește mai departe...

