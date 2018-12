CUTREMURĂTOR: Un avion de pasageri a ratat aterizarea pe aeroport: 38 de răniți

12:20

Gruparea terorista Al-Qaida „renaste” si intentioneaza sa comita atacuri vizand avioane de linie in Europa, avertizeaza secretarul de stat britanic insarcinat cu Securitatea si infractionalitatea economica Ben Wallace. Al-Qaida, care se afla in spatele atentatelor din 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morti, „continua sa vrea sa comita atacuri in aviatie” si dezvolta […] Articolul Alertă teroristă în prag de Sărbători: Al-Qaida vrea să doboare avioane de pasageri în Europa apare prima dată în IMPACT TV.