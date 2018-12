Cea mai ascultată melodie de Crăciun din toate timpurile

16:10

Mai mult de 10 avioane de luptă SU-27 şi SU-30 pe care Rusia le mobilizează pentru a-şi consolida forţele aeriene, pe fondul tensiunilor sporite cu Ucraina, au aterizat sâmbătă în Crimeea, relatează Mediafax. Un martor a observat că aeronavele au aterizat la baza aeriană Belbek din Crimeea, peninsulă anexată de Rusia în 2014, după ce […]