FOTO: De sărbători, Avia Invest dăruiește fericire copiilor cu părinți plecați peste hotare. Ce miracol s-a întâmplat ieri pe aeroportul Chișinău

11:40

„All I want for Christmas is you” este, şi anul aceasta, cea mai ascultată melodie de Crăciun. Hit-ul interpretat de Mariah Carey este pe primul loc, atât în topul celor de la Billboard, cât şi pe Spotify. Pentru a-şi răsplăti fanii, celebra artistă a lansat anul acesta şi o variantă live a piesei, la unul […] Articolul VIDEO: Cea mai ascultată melodie de sărbători. Artista a încasat o avere apare prima dată în IMPACT TV.