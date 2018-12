Crăciun fericit pentru Elena Udrea. A fost eliberată din închisoare

11:50

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani. România are o şansă istorică de a face un salt economic şi de business, dar de data asta vorbim de cifre ceva mai mari.