Bătrânii nu mor de foame. Care să fie motivul

Patru apicultori din raioanele Călărași și Nisporeni se numără printre primii 47 de apicultori din Republica Moldova ce vor produce miere ecologică certificată, care va fi comercializată pe piața Uniunii Europene.Este vorba de Vasile Știrban din orașul Călărași, de întreprinderea ”Mierea mamei” din Sadova, de Alexandru Stamate din Bălănești și Vladimir Miron din Boldurești.Potrivit Ingăi Burlacu, specialistă comunicare în cadrul Proiectului Agricultura Performantă în Moldova, acest lucru a fost posibil grație suportului oferit de USAID, iar selectarea apicultorilor a fost făcută de o companie de achiziționare și export a mierii, ”Regina Naturii”.Speră la vânzări mai buneVladimir Miron din Boldurești se ocupă de producerea mierii de trei ani. Fiind contactat de ”Expresul”, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, spune că a făcut acest pas pentru că speră la vânzări mai eficiente în Uniunea Europeană.Dânsul a menționat că albinele sale sunt ferite de interacțiuni cu alte familii de albini, stupii sunt amplasați într-o zonă nepoluată, ceea ce duce la o miere de calitate.”Chiar aveam nevoie de certificate și confirmare că mierea este ecologică, căci, de când am preluat afacerea familiei, am încercat să o aduc la standarde bio. Am încercat de mai multe ori să obțin acest certificat și iată că abia acum, cu ajutorul companiei ”Regina Mierii”, am reușit. Timpurile se schimbă, iar mierea ecologică este mult mai solicitată. Dacă la cea obișnuită noi căutăm cumpărătorul, la mierea bio cumpărătorul ne caută pe noi”, a spus apicultorul.Vladimir Miron face parte din a cincea generație de apicultori a familiei sale și afirmă că ceea ce făcea tatăl sau bunicul lui nu mai poate fi practicat azi.”Eu am crescut cu miere, dar nu mai pot face ceea ce făceau generațiile trecute. Clima s-a schimbat, tehnologiile - la fel, doar biologic albina a rămas la fel”, a explicat dânsul, după care a subliniat: ”Trebuie să educăm oamenii să consume ceea ce e bun și benefic, să le dăm copiilor noștri ce e sănătos”.Cerințe și standardePentru a ajunge la certificatele ce permit producerea și exportul mierii ecologice, apicultorii au trebuit să respecte mai multe cerințe. Printre cerințele obligatorii pentru certificarea mierii ecologice se numără confecționarea stupilor și materialelor apicole din materiale naturale, amplasarea stupinelor departe de sursele de poluare, unde albinile dispun de surse naturale suficiente de nectar, de secreții dulci, de polen, constituite din culturi ecologice sau din culturi supuse la tratamente cu impact redus asupra mediului.Potrivit experților, mierea ecologică este un produs de nișă, cu perspective largi de export, care este apreciată la un preț mai înalt cu până la 50% față de prețul oferit pentru mierea convențională.Viitorul sună bineÎn a anul 2019, apicultorii estimează o producție totală de circa 150 de tone de miere ecologică. Conform statisticilor, în Republica Moldova există peste 6800 de stupine cu circa 225 mii de familii. În anul 2018, s-au produs circa 5000 tone de miere, din care circa 2700 de tone au fost exportate în Uniunea Europeană, care este principala piață de desfacere pentru mierea moldovenească.