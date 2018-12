Igor Dodon a participat la şedinţa Consiliului Republican al Uniunii Ofiţerilor din RM

16:00

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ambasadorul UE la Chișinău, Peter Michalko, a adresat un mesaj de felicitare moldovenilor, urîndu-le ca în noul an "să ningă asupra voastră cu pace, voie bună și prosperitate, într-un an nou cu multe reușite”, comunică Noi.md. „Sărbătorile de iarnă înseamnă familie, tradiții, cît și evaluări a ceea ce am făcut și scopuri pentru anul ce vine”, spune şeful Delegației