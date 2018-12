Cadoul de Crăciun care desparte familii și rupe relații de o viață

06:50

Aureliu Cincilei revine la Banca Națională a Moldovei în funcția de viceguvernator din postul de președinte al Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank" S.A., unde a fost delegat pentru ultimii doi ani. Decizia a fost luată urmare necesității acoperirii tuturor priorităților stabilite în noul Plan Strategic al Băncii Naționale și care necesită componența deplină a […]