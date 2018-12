Cel puțin 280 de morți după tsunamiul din Indonezia. Poveștile de groază ale supraviețuitorilor

15:20

Astăzi se prevede cer noros, fără precipitații, iar presiunea atmosferică înaltă, transmit meteorologii din Moldova. În cursul noptii, in nord se asteapta -7 grade, ziua termometrele vor indica -1 grad. In centru, noaptea se prognozeaza -6 grad, iar maxima zilei va fi de 2 grade. In sud, noaptea se asteapta -5 grade. Ziua, termometrele vor… Articolul Prognoza meteo: Cum va fi vremea în acest weekend – ger și ninsori în toată Moldova! apare prima dată în Telegraph Moldova.