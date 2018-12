Amendat pentru că fuma în stație. Un bărbat - SANCȚIONAT DE INSTANȚA DE JUDECATĂ

11:00

Unchiului meu Sache Soiculescu al cărui glas il împrumut aici. Dintr-atâția frați mai mari: Unii morti, Altii plugari Dintr-atatia frati mai mici: Prunci de treaba, Scunzi, peltici, Numai eu rasad mai rău Dintr-atatia (prin ce har?) Mă brodisem sui, hoinar. Eram mult mai prost pe-atunci... Când Paresim da prin lunci Cu pietrisul de albine, Ne parea la toti mai bine: Tanci ursuzi, Desculti si uzi Fetiscane (Cozi plavane) Infasate-n lungi zavelci O porneau în turma bleaga Să culeaga Ierburi noi, craite, melci... Era umed la bordei Si tuleam si eu cu ei. I Tot asa o data, iar, La un sfant prin Faurar Ori la sfintii Mucenici Tarla noastra de pitici Odihnea pe creasta, sus, - Eu voinic prea tare nu-s. Rupt din fuga Subt o gluga De aluni, pe buturuga Odihnii Si eu curand.. Vezi, atunci mi-a dat prin gând Ca tot stand si alegand Jos pe vraful de foi ude Prin lastari si vrejuri crude, S-ar putea să dau de el, Melcul prost, incetinel... In ungher adânc, un gând Imi soptea ca melcul bland Din mormant de foi, pe-aproape Cheama Omul să-l dezgroape... Si pornii la scotocit (Cu noroc, căci la-m gasit) Era tot o mogaldeata Ochi de bou, dar cu albeata: Intre el si ce-i afar' Strejuia un zid de var. -Ce să fac cu el asa? Să-l arunc nu îmi venea... Vream să vad cum se dezghioaca Pui molatic, din ghioaca : Vream să vad cum iar invie Somnoros, din colivie... Si de-a lungul, pe pământ M-asezai cuacest descant : - "Melc, melc, Cotobelc, Ghem vargat Si ferecat; Lasa noaptea din gaoace, Melc natang si fă-te-ncoace Nu e bine să te-ascunzi Sub paretii grei si scunzi Printre vreacuri cerne soare, Colti de iarba pe razoare Au zvacnit iar muguri noi Pun pe ramura altoi. Melc, melc, Cotobelc, Iarna leapada cojoace Si tu singur în gaoace! Hai, iesi, Din cornoasele camesi! Scoate patru firisoare Stravezii, tremuratoare, Scoate umede si mici Patru fire de arnici; Si agata la festile Ciufulite de zambile Sau la fir de margarint Inzauatul tau argint... Peste gardurile vii Dinspre vii, Ori de vrei si mai la vale, In tarlale -Tipareste brau de bale..." Dupa ce l-am descantat L-am pus jos Si-am asteptat... Inserase mai de-a bine Crengi uscate peste mine, Bazaind la vantul stramb Imi ziceau rastiti din dramb... Nazdravana de padure Jumulita de secure, Scurt, furis Inghitea din luminis. Din lemnoase vagauni, Capcauni Ii vedeam piezisi cum casca Buze searbade de iasca; Si intorsi Ochi bubosi Innoptau sub frunti pestrite De parose Si barboase Joimarite. Si cum stau sub vant si frig Strans carlig, -Iscodind cu ochii treji Mai de sus de brana, drumul Unde seara tese fumul Multor mreji; De sub vreascuri vazui bine Repezita inspre mine O gusata cu gateji. Chiondoras Cata la cale: De pe sale, Când la deal si când la vale, Curgeau betele taras. Iar din plosca ei de gusa De matusa Un taios, un aspru: hârrsi.. Plans prelung cum scoate fiara, Plans dogit, Când un sarpe-i musca ghiara, Muget aspru si largit De vuia din funduri seara... -Mi-a fost frica, si-am fugit! II Toata noaptea viscoli... Inca bine n-ajunsesem Ca porni duium, să vie O vifornita tarzie De Paresemi. Vântura, stârnind gâlceava Alba pleava; Si cadeau si maruntei Bobi de mei... (Ningea bine, cu temei). In bordei Foc vârtos mânca napraznic Retevei. Pe coliba singur paznic M-au lasat c-un vraf de pene... Rar, le culegeam alene: Mosul Iene Razbatea de prin poiene Să-mi dea genele prin gene. Si trudie, Langa vatra prigonit Privegheam prelung tăciunii... Umbre dese, Ca paunii, Imi roteau pe hornul sui Leasa ochilor verzui. Si-mi ziceam în gând: "Dar el, Melcul, prost, incetinel? Tremura-în ghioaca, varga, Nu cumva un vant să-l sparga: Roagă vantul să nu-l fure Si să nu mai biciuiasca Barbi de muschi, obraji de iasca, Prin padure. Roaga vantul să se-ndure" De la jarul straveziu, Mai tarziu, Somnoros venii la geam. (Era-înalt, nu ajungeam.) Dar prin sticla petecita, Dar prin ghiata încâlcita, Fulgera sul lung de har, Prapadenia de-afar': Podul lumii se surpase Iar pe case, Pana sus, peste colnic, Albicioase Ori foioase Cadeau cepi de arbagic. Viu îmi adusei aminte. Ce-auzisem inainte, De o noapte intre toate Urgisita, Când, pe coate, Guri spurcate Suflă vapt Să dărâme Din pământ... Când, pe-un sloi, rupând din pita, Baba Dochia-învălită Cu opt sarici Sta covrig, Sta, înghite Si sughite Si se vaicara De frig. - Hei, e noaptea-aceea poate! Inapoi La fulgii moi Cumpenind a somn, pe coate, Cu tot gandul, sus, la-el, Soptii: "Melc incetinel, Cum n-ai vrut să iesi mai iute! Nici vifornită, nici mute Prin paduri nu te-ar fi prins... Iar acum, când focu-i stins, Hornul nins, Am fi doi s-alegem pene Si alene Să chemam pe mosul Iene Din poiene, Să ne-nchida: Mie, gene; Tie, Cornul drept, Cel stâng, Binisor, Pe când se frâng Lemne-n crâng, Melc natâng, Melc natâng!" III Dintre pene si cotoare Gata nins, Cum mija un pic de soare Pe întins (In câmpie Colilie Razboind cu lunecusul Din tăpoi saltând urcusul), Inaltat la dâmbii prinsi, Mă-intorsei subt alunis,... Il zarii langa culcusu-i De frunzis. Era, tot, o scorojita Limba vanata, sucita, O nuia, ea un hengher Il tinea în zgarzi de ger! Zale reci, Aspre benti ce se-întretaie, Sus, pe vreascurile seci, Il prindeau: O frunza moarta, cu pastaie. Si pe trupul lui zgarcit M-am plecat Si l-am bocit: - "Melc, melc, ce-ai făcut Din somn cum te-ai desfacut? Ai crezut în vorba mea Prefacuta... Ea glumea! Ai crezut ca ploua soare, C-a dat iarba pe razoare, Ca alunul e un cantec... - Astea-s vorbe si descantec! Trebuia să dormi ca ieri, Surd la cânt si imbieri, Să tragi alt oblon de var intre trup si ce-i afar'... - Vezi? Iesisi la un descantec; Iarna ti-a muscat din pântec... Ai pornit spre lunci si crâng, Dar pornisi cu cornul stâng, Melc natâng, Melc natâng!" Iar când vrui să-l mai alint Intinsei o mâna-amara De plans mult.... si, dârdâind, Doua coarne de argint Rasucit, se fărâmară. Ca e ciunt, nu m-am uitat... Ci, în punga lui cu bale, Cu-insutite griji, pe cale L-am purtat Leganat: Punga mica de matasa... Iar acasa L-am pus bine Sus, în pod (Tot langa mine), Ca să-i cânt din când în când Fie tare Fie-n gând: "Melc, melc, Cotobelc, Ploua soare Prin fâneturi si razoare, Lujerii te-asteapta-în crâng Dar n-ai corn Nici drept, Nici stâng; Sunt în sân la mosul Iene Din poiene: Cornul drept, Cornul stâng... - Iarna coarnele se frâng, Melc natâng, Melc natâng!" DUPĂ MELCI poezie - de Ion Barbu