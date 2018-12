MESAJE DE SĂRBĂTORI populare în România. SMS-uri de CRĂCIUN pentru cei dragi, pentru prieteni, colegi şi familie. Sărbători fericite, tuturor!

În preajma sărbătorilor de iarnă avem întotdeauna bucuria de a împărtăşi bucuria cu persoanele mai apropiate de noi. Această sărbătoare este de neconceput fără urările specifice și indiferent că sunt religioase, amuzante sau clasice, mesajele și urările de Crăciun 2018 trebuie să fie cât se poate de originale. Fie că sunt scrise din suflet, fie că sunt mesaje haioase preluate de pe internet, toţi ne bucurăm când telefonul ne anunţă că avem un mesaj nou. Cel mai adesea optăm să trimitem rudelor, dar mai ales prietenilor, mesaje sau sms-uri personalizate pentru fiecare în parte, urări pentru sfânta sărbătoare prin care le transmitem celor dragi gândurile noastre bune sau de împăcare. Sms-ul de Crăciun a devenit deja un obicei pentru fiecare: fie în seara de Ajun, fie chiar în ziua Crăciunului stăm şi scriem mesaje, semn că ne amintim de toţi cei dragi. Iar dacă doriţi să trimiteţi o urare frumoasă şi nu aveţi inspiraţia necesară, vă prezentăm câteva modele de urări de Crăciun pe care le trimiteţi prin poşta electronică: „Lumina Naşterii Lui Iisus se întinde de la o casă la alta, de la o inimă la alta, iar căldura şi bucuria Crăciunului ne aduce pe toţi mai aproape! Crăciun Fericit plin de satisfacţii! „E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină și căldură alături de cei dragi ție. Dăruiește din toată inima și deschide-ți sufletul pentru a primi dragoste și fericire. Lasă-ți sufletul să renască și trăiește fiecare zi ca pe un dar neprețuit.” „Fie ca spiritul Crăciunului să îți mângâie sufletul, să îți aducă bucurii și prosperitate, fericire și noroc, cadouri sub brad și oameni dragi aproape!” „Să ai parte de cele mai fericite sărbători din viața ta! Te îmbrățișez și îți transmit cu toată dragostea gândurile mele cele mai frumoase de Crăciun.” „Mă bucur că ești lângă mine și sper să petrecem împreună un Crăciun de neuitat cu colinde și bucurii! Ești cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-am primit vreodată și îți mulțumesc că exiști!” „Pe la geamuri cad steluțe, iar pe foc sunt sărmăluțe, iar bradul e la locul lui, moșul e la treaba lui, să ne fie nouă bine, iaca și Crăciunul vine. Crăciun Fericit.” „Moș Crăciun îți bate-n ușă, deschide-i că el are pentru tine, o mașina, o păpușă, poate și vreo găinușă.” „L-am văzut urcând pe coș cu tupeul lui de moș, bani, noroc și sanatate le avea în coș pe toate……Crăciun fericit !” „Pe la colţuri unii spun, că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o sa vină, să v-aducă-n pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, să v-aducă mult noroc! „Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. CRĂCIUN FERICIT!” „Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu dragostea creştină, să primiti în dar lumină, zurgălăi de flori de gheaţă, mult noroc s-aveti în viaţă. La Multi Ani cu Sănătate! „Credința face orice posibil, speranța ne dă putere să continuăm, dragostea face ca orice să fie frumos. De Crăciun, vă urez să le aveţi pe toate! Crăciun Fericit si Sărbători Fericite!” „Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din mănuşă şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!” „Sărbatorile Crăciunului să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.” „E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.” „Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de Crăciun!” „Bogăţie câtă vreţi,/ Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine/ Să vă fie şi mai bine./ Să vă fie casa, casă, /Cu bucate noi pe masă, / Moş Crăciun cu sacul plin, /Drumu-n viaţă cât mai lin.” „Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!” „Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. Sărbători fericite!” „Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi!” „Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, Crăciunul face minuni!” „Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!!” „Pe la colţuri unii spun, /Că există Moş Crăciun. /Că i-aţi scris şi c-o să vină, /Să vă aducă în pumni lumină!/ Lângă brad şi lângă foc, /Să vă aducă mult noroc!'' „Se zvoneşte că pe seară, cineva o să apară, pe furiş pe la balcon, pe fereastră sau pe horn, vine, vine Moş Crăciun să-ţi vestească un an bun!'' Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. Crăciun fericit!” Pentru cei apropiați „Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie”. „Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2016 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!” „Să primim odată cu colindătorii şi lumina, căldură, liniştea, dragostea şi împăcarea celui nou, veselia şi viaţa. Ca iarba sub zăpadă, ca fulgul în zbor să primim speranţa unui an nou.” „A mai trecut un an … Să-ţi aminteşti cu placere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit… Fii mândru că ai rămas acelaşi suflet cald. „L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!” „Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!” „De Crăciun, s’aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. Crăciun Fericit” „Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului și din speranța ce însoțește Noul An, gânduri bune și urări de sănătate, împliniri și bucurii tuturor!” „Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucură-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!” „Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, SĂRBĂTORI FERICITE, toate dorinţele să vi se împlinească!” „Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cât pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii să zboare!” „Sărbătorile să vă găsească veseli, fericiţi şi multumiţi de realizările din acest an! Vă doresc ceea ce-mi doresc şi mie: SĂNĂTATE, că-i mai bună decât toate!” „Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prieteni dragi aproape. Crăciun fericit!” „Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu esti una dintre acele persoane minunate! Să ai un Crăciun fericit!” „Crăciunul este acea perioadă minunată în care te gândesti la toti cei dragi și… la ce mărime poartă la pulover! Să ai un Crăciun magic!” „Fie ca viaţa ta să fie colorată si veselă asemenea unui… brad de Crăciun! Sărbători fericite!” „În prag de sărbători, cu pacea, lumină și căldură în suflet, vă doresc sa aveți parte de zile minunate, de un Moș Crăciun darnic și bun. Crăciun fericit și La multi ani!” „Sărbători fericite cu bucurii și împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moșul cu masa bogată și sufletul curat!” „Crăciun fericit pentru cei mai buni părinti din lume! Va mulțumesc că ați fost alături de mine de fiecare dată când am avut nevoie. Crăciun fericit, mamă și tată!” „Un gând bun, o inima curată, un zâmbet pe a voastră față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă doresc de sărbători și în anul care vine! ” „ Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiți fericiți de sărbatori, acum și în anii următori, dragi părinți! ” „M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!” „Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ” „Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ” „ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ” „Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ” „Sărbatori fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!” „De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere ştiind că dacă avem credinţa drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri!” „Fie ca Naşterea Domnului să va lumineze sufletele şi casa, sa aveţi parte de sănatate, belşug şi fericire!” „Înconjoară-te de familie şi prieteni, bucură-te de glasurile colindătorilor şi de dansul fulgilor de nea. Astfel, spiritul Crăciunului te va însoţi tot anul şi dragostea pe care o dăruieşti celorlalţi ţi se va întoarce înzecit. Sărbători Fericite!” „Minunatele nopţii ale Crăciunului, colindelor şi datinilor strămoseşti să vă găsească la ceas de bucurie alături de oaspeţii cei dragi. Vă doresc tot binele, gândurile bune şi curate să vă însotească pretutindeni, fericirea şi succesul sa va fie mereu alături!” „Din lumina Sărbăoririi Naşterii Domnului şi din speranţă ce însoteşte Noul An, gânduri bune şi urări de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor!” „E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea naşterii Mântuitorului cuprinde sufletele şi le înnobilează. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă, cu zvon de cântece şi clopoţei, să aducă fericire, sănătate şi bunăstare în căminul tău. Sărbatori fericite!” ”În magica seară de ajun mii de îngerași să vă înconjoare, ca în basmele copilăriei noastre, cu fulgi mari la geam, cu mireasma bradului și aroma prăjiturelelor din cuptor, clinchetul copilașilor cu păr bălai să vă îmbălsămeze casa, cadouri frumoase să vă aștepte cuminți sub brad și dragostea să vă umple sufletul. Crăciun Fericit!.” „În cupa de cristal a Crăciunului adaug o picătură de bunătate şi linişte astfel încât magia Sfântului Crăciun să te plimbe pe voalul credinţei şi a bucuriei ca s-a născut pentru noi Iisus Cristos.” „Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite! Mesaje haioase „Dacă nu ştii care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lăsa pentru Ajun ce poţi să-mi oferi chiar acum!” „În ziua de Crăciun când te îndopi cu porc şi sarmale şi n-ai timp nici să suspini…eu am să-ţi aduc aminte că nu e bine să consumi excesiv sare, zahăr și alte grăsimi.” „Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!” „Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!” „SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Moş Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.” „Sunt virusul Moș Crăciun. Dacă vrei cadouri, trimite telefonul tău la adresa pe care o vei primi în următorul mesaj sms.” „Ho Ho Ho, ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș în bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulți Ani (și la multi bani)!” „E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară…prin zăpadă Moșul zboară ? …Ni se trage de la vin…” „Să primești cadouri frumoase, decorate cu fundițe și Daniela Crudu să-ți fie una dintre crăciunițe.” „Școala s-a terminat și ne cam plictisim acum, noroc că avem telefoane și ne dăm mesaje de Crăciun. „Să ai un Crăciun Fericit și să trăiești în Sărbătoare, să-ți miroasă a brad în casă și a bani în buzunare!” „Bucuria Crăciunului să țină până în zori și un cor de crăciunite să-ți cânte de Sărbători! „Căţeluş cu păru’ creţ, să ai jeepu’ în coteţ şi o vilă cu piscină /Pe cine vrei tu ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!” „Poţi să îmi trimiti o poza de-a ta ca să îi spun lui Moş Crăciun exact ce îmi doresc? Crăciun fericit!” „Urările mele de Crăciun sunt încărcate de bucurie, zăpadă şi un An Nou fericit și din când în când să faci apel la rațiune sau măcar să-i dai un bip.” „Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani. MESAJE în versuri „Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului, Lângă brad şi lângă foc Să vă umple de noroc! Crăciun fericit!”

