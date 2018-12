EXPLOZIV: Cine este, de fapt, IGOR DODON ?

09:30

EXTREM DE GRAV SI APROAPE DE NECREZUT: TERITORII SCOASE DE SUB AUTORITATEA STATULUI ….. IN FRANTA, ANGLIA, ETC. Ocupaţie fără tancuri şi soldaţi !Islamiştii intensifică crearea zonelor interzise ne-musulmanilor în oraşele Europei. Cea mai mare parte a acestalor «zone interzise» funcţionează ca nişte micro-state guvernate de Sharia.Autorităţile ţărilor gazdă au pierdut,...