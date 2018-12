(video) A fost lansat trailerul filmului „SUGE-O, Ramona“ bazat pe cartea unui scriitor român. Când va apărea pe marile ecrane

15:30

Ești în căutarea unui eveniment care îți va servi drept ghid în procesul de aplicare la universitățile de top de peste hotare? Atunci, noul eveniment organizat de către Interact Chișinău, Passport to the Future 2.0, corespunde perfect așteptărilor tale. Acesta are loc Joi, 27 decembrie, la orele 16.00, în hotelul Radisson Blu Leogrand. Articolul Passport to the Future 2.0: Participă la eveniment și află cum să depui dosarele la universitățile de top de peste hotare apare prima dată în #diez.