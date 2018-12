Marius Lulea: Eșecul politicii românești în Rep. Moldova – niciun partid unionist la alegeri

19:00

Războiul clasei politice, mafiote, de la Chișinău, în frunte cu Plahotniuc și Dodon, împotriva mișcării unioniste prin persoana lui George Simion, președintele Acțiunii 2012, continuă. Liderului unionist a primit pe 29 noiembrie, dată în care era planificată prima ședința de judecată în dosarul expulzării, o citație, din partea Judecătoriei Centru, Chișinău, în care este precizat [&hellip The post George Simion vs. Vlad Plahotniuc – război de Centenar. Noi decizii, de la Chișinău, în dosarul expulzării liderului unionist appeared first on InfoPrut.