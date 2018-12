Dodon și-a prezentat raportul pentru doi ani de activitate

13:20

Bulgaria va oferi Republicii Moldova un grant de 140 mii euro pentru dotarea școlilor din raionul Taraclia cu echipamentul modern IT. Acordul a fost semnat de vicepremierul pentru Integrare europeană Iurie Leancă și însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei Republicii Bulgaria la Chișinău Kliment Pramov. Grantul nerambursabil în valoare de 140 mii euro va fi […] The post Bulgaria oferă 140 mii euro R.Moldova pentru dotarea școlilor din raionul Taraclia cu echipamentul modern IT appeared first on Moldova.org.