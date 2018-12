In ajun de Craciun trebuie sa fim mai buni, si-a spus un moldovean stabilit in Marea Britanie. Bagajele acestuia, pline cu dulciuri si daruri pentru cei dragi, au ajuns in capitala cu intarziere, barbatul insa nu s-a dus la aeroport sa faca scandal - VIDE

Ruslan CERBADJI: „Ce are mosul in valiza, are si ciocolate pentru copii si caramela. Mosul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md