„Satul păcii” de la granița Coreei de Nord. CE se întâmplă aici din anii 1950

BERBEC Sâmbătă, cu Uranus, retrograd, în zodie, complex aspectat, ai o zi densă, dar şi energia necesară. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute. Casa familiei este bine aspectată. Nu pleca la drum! Vezi lucrurile de o manieră mai pozitivă, familia şi anturajul nu pot decât să remarce şi să se bucure. Astăzi eşti vulnerabil la frig, mai mult decât deobicei. Semn de oboseală, te zgribuleşti şi îţi piere pofta de viaţă. Astăzi evită expunerea la frig şi fii atent la gheaţă. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat, ce îţi place mai mult! TAUR Astăzi păstrează prieteniile strict convenţionale şi nu exagera cu confesiunile. Fii discret! Mercur, planeta negustorilor, îţi este favorabilă, deci poţi face cumpărăturile necesare. Sâmbătă ocupă-te de îngrijirea personală, SPA, masaje, manichiură, stilist etc etc. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare, programul de Crăciun. Pentru că în jungla asta de beton cine nu are un plan este devorat de timp. GEMENI Pune-ţi problemele personale într-o prioritate şi ordine firească şi planifică cu grijă vacanţa de Crăciun. Eşti avantajat în comunicare. Horoscopul tau te sfatuieste să ceri sfatul şi sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalţi să se prindă că nu ştii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, de excursia de Crăciun, sau de team building-ul de care eşti responsabil, ceva de genul ăsta. Duminică eşti foarte bun la vorbe. Poţi să ţii discursuri cu cronometrul în mână. Totuşi, evită să vorbeşti mult şi fără rost, fii mai precis ca să obţii rezultate. RAC Dimineaţa, o vorbă, un telefon, îţi aduce o veste, ceea ce îţi confirmă intuiţia. Cu mai multe planete în opoziţie ai oarecare greutate în ceea ce faci, deci, concentrează-te mai bine. Trebuie să veghezi să nu fii intransigent şi inflexibil când nu trebuie. Şi astăzi nu trebuie. Îţi este greu, parcă lucrurile ar trebui “unse”. “Unsoarea” este compusă din gândul bun şi facerea de bine. Deconectarea, relaxarea este o artă pe care trebuie să o practici duminică. Că eşi obosit, obosit cronic, asta probabil că o ştii. Nu trebuie să faci din vacanţa de Crăciun o cursă cu obstacole printre fripturi şi ţuică. Poate te duci la Biserică, este aşa de frumos… spiritul tău are nevoie de liniştea dată de atingerea divinului. LEU Nicio planetă în zodie, dar nu ai o viaţă uşoară. Sâmbătă trebuie să faci multe lucruri. Stelele spun să nu te enervezi şi să faci o listă de priorităţi. Lasă pe mâine ceea ce nu este urgent! Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Duminică nu uita că o anumia rutină se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar in dragoste trebuie să aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii veşnic flacăra ! FECIOARĂ Astăzi, contrar obiceiului, nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi zâmbeşte, pentru că azi primeşti o veste bună. În orice caz, nu pleca la drum, mai ales seara. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai, altfel nu poţi termina pregătirile de Crăciun. Sâmbătă - micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Capricorn, poate la o petrecerea de „repetiţie de Crăciun”. Du-te, distrează-te, o să te simţi bine, spune conjunctura astrologică. Duminica – zi de ordine şi curăţenie! BALANŢĂ Sâmbătă fii cordial, dar prudent în relaţiile cu cei care doresc să-ţi devina prieteni. Conjunctura te avertizează de falsitatea uneia dintre cunoştiinţele tale. Domeniul emoţional este avantajat. Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, analiza detaliului, gândirea rece, logică şi uşor cinică nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Că doar vine Crăciunul şi trebuie să dăm dovadă de bunătate! SCORPION O zi de sâmbătă placută, bine aspectată sentimental. În mijlocul unui carusel ameţitor, care este viaţa ta cotidiană, astăzi poţi găsi o oază liniştită şi un izvor de relaxare şi stare de bine. In acest weekend faci schimbarile la care te gandeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei şi a livingului. Asta, probabil, ca să pui bradul pe care l-ai cumpărat în evidenţă. Duminică eşti avantajat, aşa că poţi să găseşti cu uşurinţă soluţii la problemele gospodăreşti care te preocupă. SĂGETĂTOR Aştepţi un călător, sau călătoresti, sau sunt simplele drumuri pentru aprovizionare. Nu este o zi in care să faci schimbari importante, esenţiale. Casa prieteniilor este avantajată. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa tii la parerea ta si sa nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Pastreaza-ti calmul şi umorul. Duminica poti sa primesti o veste in doi peri despre o reuniune de familie, sau cu prietenii, la care te aşteptai să fii invitat. CAPRICORN Soarele, Saturn şi Pluton sunt în zodie. Azi ai posibilitatea să alegi între mai multe variante. Nu te grăbi, ia mai multe date, mai ales dacă este vorba de derularea vacanţei de Crăciun. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului. VĂRSĂTOR Conjunctura arată un prilej bun să pui la punct unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietăţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Poate te învită de Crăciun! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Duminica trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreti. PEŞTI Treburile casnice, pregătirile neterminate, trebuie organizate şi puse în ordinea priorităţilor. Ca să le finalizezi, cere ajutor. Nu incepe azi nimic nou. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Ai de unde alege, stelele propun, tu decizi! Duminica este zi de aranjat bradul şi decoraţiunile de Crăciun.