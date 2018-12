Discuţie telefonică Filip-Poroşenko: Republica Moldova şi Ucraina au o colaborare tot mai strânsă, iar proiectele dintre cele două state vor continua în perioada apropiată

16:40

Oraşul Ungheni a îmbrăcat straie de sărbătoare. Pomul de Crăciun din acest an, instalat în centrul municipiului are o înălţime de 16 metri şi a fost împodobit cu sute de jucării şi zeci de luminiţe. Bradul a fost adus din satul Costuleni şi a costat autorităţile 14 mii de lei. Sute de oameni au venit