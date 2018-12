11:00

Pentru a începe weekend-ul frumos, vă propunem o serie de evenimente la care aţi putea merge alături de întreaga familie.Diverse: JACOBS Sessions: A night at the Castle - 16:00, Castelul Mimi Anastasia Jantîc & One Jazz Band - 21:00, Zaxi​ Târgul de Crăciun la Castel Mimi - 12 - 25 Decembrie 2018, Castelul Mimi DEX Contabil pentru manageri - 7 - 22 Decembrie 2018, PROACTIVE Fashi