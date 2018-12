Proteste uriase in Barcelona. Separatistii au ridicat baricade pe strazi - FOTO

19:30

Protest cu tobe in fata sediului Partidului Democrat. Occupy Guguta :"Cate Porsche-uri in MD, toate sunt de la PD” Occupy Guguta au protestat astazi in fata sediului PD cu tobe si lozinci. Tinerii au strigat " voi aveti procuratura dar noi toba si cultura" si "multe Porsche-uri in MD, drumuri bune ne veste"...