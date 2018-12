Jurnalul orei 19, 21 decembrie

20:30

Prima piesă a lui Brian May, după o pauză de 20 de ani, se numește "New Horizons" și va fi difuzată în premieră la Centrul de control al NASA. Melodia este un omagiu adus misiunii sondei New Horizons. ”Pentru mine, a fost o provocare să îmbin două laturi ale vieții mele - astronomia și muzica”, a declarat celebrul chitarist, citat de infomusic.ro.