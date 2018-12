Caritate nu în cuvinte

23:30

• Reparația în apartamentele blocului unde s-a produs teribila explozie, se apropie de sfârșit. Deși majoritatea chiriașilor au deja acces la apartamentele lor, 10 apartamente, care au fost cel mult afectate ar trebui să fie finalizate până mîine. Termenul de 22 decembrie, a fost stabilit de către Ruslan Codreanu. Am mers acolo, pentru a vedea cum decurg lucrările de reparație. Am fost întâmpinați de carabinieri înghețați și de câțiva muncitori, care au încercat repede să se ascundă de echipa no...