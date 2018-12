Ce boli poţi să iei de la fular

11:50

După votarea legii cu privire la redenumirea Bisericii Ortodoxe care este subordonată Patriarhie Moscovei, deputații s-au luat la bătaie din cauza unui baner de la tribuna centrală. Pe baner era poza unui oligarh, cumătru cu Vladimir Putin. Pe acesta era scris că agentul lui Putin trebuie judecat. Președintele Radei Supreme a suspendat ședința din cauza că nu putea calma spiritele. Nothing changes under the sun, neither do the battles in the #Ukraine Rada. And these people decide the destiny of...