Știrile zilei cu Oxana Mititelu (Ora 19:00, 21.12.2018)

Agenția Spațială Europeană a publicat o nouă imagine surprinsă în misiunea Mars Express, pe suprafața planetei Marte, deasupra createrului Korolev. Deși pare acoperit de zăpadă, craterul este plin cu un strat consistent de gheață, a cărui grosime nu scade sub 1.800 de metri în timpul anului și se mărește în timpul iernii marțiene, scrie CNN. Craterul, care are o lungime de aproape 80 de kilometri, se află la sud de capul polar nordic, cunoscut sub numele de Olympia Undae, în zonele joase din nor...