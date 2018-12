4 ani de DCFTA / Ce s-a schimbat de când RM a semnat Acordul de Asociere cu UE

10:50

Președintele rus Vladimir Putin nu are telefon mobil, a declarat purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov. „Din câte știu, nu are un telefon mobil”, a spus Peskov într-un interviu acordat postului de televiziune Rusia 24. „Vechile și bunele telefoane din sistemul telefonic guvernamental închis și securizat vor supraviețui tuturor telefoanelor mobile”, a menționat el. Potrivit […] The post Peskov: Putin nu are telefon mobil appeared first on Moldova.org.