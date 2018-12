Vama începe pregătirile pentru construcția a trei terminale vamale moderne

10:30

Astăzi, 21 decembrie are loc solstițiu de iarnă. Google, ca de obicei, nu scapă nici un eveniment astronomic important și vine cu un Doodle special pentru acest fenomen care are loc de două ori pe an. Articolul (foto) Google sărbătorește printr-un Doodle inedit solstițiu de iarnă apare prima dată în #diez.