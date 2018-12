Igor Dodon a respins ideea formulată de liderii PD că Rusia s-ar implica în procesul electoral din R. Moldova

09:01

Canalul de televiziune rusesc de stat RT – Russia Today – a incalcat codul audiovizualului din Marea Britanie in luna martie cind a relatat despre otravirea cu gazul Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal și a fiicei sale, a anunțat autoritatea britanica pentru audiovisual, Ofcom. Potrivit Ofcom, RT va fi sancționat cu amenda sau chiar cu suspendarea licenței. RT a caracterizat decizia autorității britanice in audiovizual drept „foarte dezamagitoare”. Moscova a negat orice implicare în acest caz, chiar după ce serviciile de informații britanice au adus probe in susținerea implicării serviciilor rusesti de spionaj in tentativa de asasinat. Moscova dă vina pe ceea ceea susține ca ar fi „o isterie anti-rusească”. Ofcom consifdera ca din 2012, RT in mod repetat a încalcat principiul imparțialității in programele pe care le difuzeaza in Marea Britanie.