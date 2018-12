A început reabilitarea Cimitirului Evreiesc din Chişinău

17:30

Un grup de bărbaţi din Rusia are unul dintre cele mai ciudate hobby din lume. O dată pe săptămână ei practică rugby sub apă. Fiecare echipă are în joc câte trei jucători, fiecare fiind echipat cu înotătoare, ochelari subacvatici şi un tub de respirat sub apă. Citește mai departe...