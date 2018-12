26 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei

13:10

Peste 3500 de cărți în limba română au fost dăruite de elevi din 50 de școli din municipiul și județul Brăila elevilor din Cahul, în cadrul campaniei „De la român, la român, în An Centenar", derulate de Inspectoratul Școlar Județean Brăila. Campania este prima activitate organizată în urma acordului de parteneriat Brăila – Cahul, încheiat