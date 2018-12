Cazurile de abuz asupra copiilor vor putea fi anunțate la linia fierbinte. Primăria Chișinău lansează campania „Sunt important, nu mă ignora”

15:00

Pe 22 decembrie, orele 12.00 sunteți cu drag la ultimul spectacol din acest an, „Fata morarului”, inspirat din povestea fraților Grimm. Un spectacol, despre situații fără ieșire, despre minuni neașteptate și despre faptul că orice minune își are prețul ei. Articolul Teatrul poetic Alexei Mateevici vă invită la ultimul spectacol din acest an, „Fata Morarului” apare prima dată în #diez.