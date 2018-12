Mai mulți locuitori ai Capitalei vor rămâne fără apă la robinete. Care sunt străzile vizate

11:45

Actorul american, Macaulay Culkin, s-a filmat într-un spot pentru Google în care a recreat cele mai renumite scene din mult îndrăgitul film Home Alone. În acest video, Macaulay arată cât de ușor este să faci mai multe lucruri simultan cu ajutorul comenzilor vocale „Hey Google”. Articolul (foto, video) „Home Alone again”. Macaulay Culkin a recreat renumitele scene din renumitul film Home Alone apare prima dată în #diez.