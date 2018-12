Cum arăta Loredana Groza în 1993, pe când era invitatul special de la Tip Top Minitop?

09:20

Pe data de 22 decembrie are loc solstițiul de iarnă. Acest eveniment este marcat de multe schimbări pentru câteva zodii. Iată care sunt zodiile care vor fi cerute în căsătorie. Solstițiul de iarnă este fenomenul care are loc sâmbătă. Este cea mai scurtă zi din an. Momentul solstițiului de iarnă, respectiv al începutului iernii astronomice, […]