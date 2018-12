Toate terenurile pe direcţia construcţiei gazoductului Ungheni-Chişinău vor fi trecute în proprietatea statului

12:00

Însă legătura dintre Bruce şi fanii săi este departe de a se fi încheiat, mai ales după lansarea acestui film prezentat la Londra şi albumul care îl însoţeşte, ''The Boss'', în care artistul îşi deschide inima în faţa publicului său, într-un recital live la Teatrul Walter Kerr din New York. Este o trecere în revistă a vieţii celui supranumit ''The Boss'' prin cântecele sale care configurează o autobiografie unică ce începe cu ''Growin' up'' (1973) şi ''My hometown'' (1984), în care rockerul american vorbeşte de începuturile sale şi de relaţia sa de ură-dragoste cu cartierul său din New Jersey, Long Branch. Voiajul printre amintiri al lui Springsteen continuă cu ''Tenth avenue freeze-out'' (1975) - un omagiu adus orchestrei E Street Band - şi piesele ''Tougher than the rest'' (1987) şi ''Brilliant disguise'' (1987), cărora li se alătură una dintre cele mai minunate voci auzite vreodată, cea a lui Patti Scialfa. Politica privind imigraţia a SUA este amintită în ''The ghost of Tom Joad'' (1995) şi ''The rising'' (2002) un mod de a-i critica pe cei care "vor să distrugă ideea de America pentru toţi", deplânge artistul. Între aplauze şi ovaţii, artistul se desparte de public cântând ''Land of hope and dreams'' (1999) şi ''Born to run'' (1975), considerată una dintre cele mai bune 500 piese ale tuturor timpurilor de revista Rolling Stone. Încă o dată, Bruce Springsteen face istorie pe scenă cu acest spectacol povestire care demonstrează că băiatul din New Jersey are multe de spus şi vrea să le împărtăşească cu publicul său, care după vizionarea acestui documentar are sentimentul că îl cunoaşte acum cu adevărat pe ''The Boss''.