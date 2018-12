Silvia Radu tocmai a lăsat în mâinile privaților pentru 25 de ani serviciul de dializă și pentru 45 de ani, cu un „cadou” de exclusivitate

10:30

Nici 2018 nu a fost un an ușor pentru medicii de familie. Ba chiar, multe voci spun că a fost unul la limita supraviețuirii și că este tot mai greu cu fiecare an ce trece. Medicii de familie sunt de părere că nici acum, la finalul acestui an, încă nu se înțelege care este locul pe care trebuie să îl ocupe asistența medicală primară în sistemul de sănătate.