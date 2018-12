A fost lansat Programul de Granturi 2019

14:00

Proiectele acceptate spre finanțare vor beneficia de granturi în valoare de 14,2 milioane de lei. Astfel, acestea vor stimula investiții de 23 de milioane de lei în economia națională și vor crea peste 380 locuri noi de muncă.Aproximativ 63% dintre proiectele investiționale sunt din industria prelucrătoare, 29% vor presta servicii în domeniul IT, contabilitate, asistență medicală, servicii educaționale pentru copii, etc., iar 8% dintre antreprenoare planifică să investească în agricultură.„Toate cele 101 proiecte acceptate spre finanțare sunt diferite, dar vin să contribuie la dezvoltarea societății în care trăim, iar acest lucru este extrem de necesar. Mă bucur că femeile aleg să dezvolte afaceri în domenii precum IT, producție cinematografică, servicii veterinare, publicitate, contabilitate, asistență medicală și multe alte domenii importante”, a spus Chiril Gaburici.