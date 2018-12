Scumpiri în stânga Nistrului

09:30

Facebook a permis unor companii ca Netflix, Spotify şi Royal Bank of Canada acces la mesajele private ale utilizatorilor, potrivit unui raport publicat de New York Times. Aparent, Facebook a permis Spotify, Netflix şi Royal Bank of Canada să citească, scrie şi să şteargă mesaje private ale utilizatorilor şi să vadă toţi participanţii la discuţii. În cazul Spotify, accesul avea în vedere muzica împărtăşită prin mesageria Facebook, potrivit News.ro. Potrivit raportului, citat de Variety, Spotify a...