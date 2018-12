Alexandru Epureanu a înscris un gol în Cupa Turciei cu Adana Demirspor

10:50

Solstițiul de iarnă este un fenomen care are loc anul acesta sâmbătă, pe 22 decembrie, în cea mai scurtă zi din an. Acest eveniment se întâmplă de două ori pe an, o dată în decembrie și o dată în luna iunie.Fenomenul are loc din cauza rotirii Pământului în jurul Soarelui. Citește mai departe...