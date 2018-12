O minoră din Taraclia, violată de felcerul unei școli; Individul a fost condamnat la 22 de ani de pușcărie

15:50

Messi a marcat în această perioadă 567 de goluri, iar Cristiano Ronaldo 542. Au fost luate în calcul reuşitele din campionat, Cupă, Liga Campionilor şi echipele naţionale. Starul Barcelonei a ajuns pentru al optulea an din ultimii zece la 50 de goluri într-un an calendaristic, în timp ce fostul său adversar de la Real Madrid are 46 de reuşite în 2018. Cei doi sunt cei cei mai buni marcatori din acest an în fotbalul mondial. Îi devansează pe Robert Lewandowski (45 de goluri), Mohamed Salah (41),...