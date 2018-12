Maia Sandu și Andrei Năstase au anunțat primele nume ale candidaților care vor participa la alegerile parlamentare, pe circumscripțiile din Chișinău

16:00

Poliția Națională a fost creată în anul 1990. An de an, instituția aniversează această sărbătoare pe data de 18 decembrie. În acest an, instituții s-au întrecut în clipuri video cu costuri mari de producție, iar altele, au avut inițiative mai speciale, dăruind ... laptopuri. Articolul (video) MAI aproape de Hollywood. Cum Instituțiile de drept s-au întrecut în videoclipuri pe 18 decembrie. apare prima dată în #diez.